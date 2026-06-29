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ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DA HIKE PERCENTAGE CALCULATION
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 29, 2026 at 3:51 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੂਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ) ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ (1 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੀਏ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI-IW) ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 3% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 60% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ 'ਨਾਂਹ' ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।

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