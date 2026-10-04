ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੰਡੀਆ-ਈਐਫਟੀਏ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਾਈ ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : October 4, 2026 at 4:33 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਾਈ ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ-ਈਐਫਟੀਏ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ) ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਟੀਈਪੀਏ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾ 5-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਡੀਆ-ਈਐਫਟੀਏ ਟੀਈਪੀਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ-ਈਐਫਟੀਏ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇੰਡੀਆ-ਈਐਫਟੀਏ ਟੀਈਪੀਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਈਐਫਟੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ ਹਨ।
ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। TEPA, EFTA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ-EUFTA ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਦੂਜੇ ਇੰਡੀਆ-EFTA ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ' ਵਿੱਚ ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ - TEPA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, EFTO ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ EU ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-EUFTO ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। EU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ - ਭਾਰਤ-EFTO TEPA 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਨਿਯਮ), ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਸੈਨੇਟਰੀ ਉਪਾਅ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
TEPA ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। EFTO ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਸਹੂਲਤ (investment-facilitation mechanism) ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ EFTO ਇੱਕ ਚਾਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ EFTO ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ TEPA ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਇਦ TEPO ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ FTO ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ-EFTO ਸਮਝੌਤਾ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇੰਡੀਆ-EUFTO ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ-EUFTO ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, EU ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ FTO 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ EU ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਈਪੀਏ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਫਟੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਈਏਐਫਟੀਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਈਯੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਈਐਫਟੀਓ ਅਨੁਭਵ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਈਐਫਟੀਏ ਅਤੇ ਈਯੂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਈਪੀਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਈਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਮਿਆਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ। ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਲਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਈਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। EFTA ਸਮਝੌਤਾ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ EU ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਰਮੇਲਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ FTAs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਮੇਜਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਐਫਟੀਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ,"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ EFTA ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ, 'ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਦੌਲਤ ਫੰਡ ਹਨ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ AI ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।" ਨਾਰਵੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਵੇ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ।
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