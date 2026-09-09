ESIC ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ! ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ESIC ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਾਰੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ESIC ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : September 9, 2026 at 3:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Aadhaar Authentication is now mandatory for ESIC beneficiaries under Section 142 of the Code on Social Security 2020. Seed your Aadhaar Card with your ESIC Pehchan Card and ensure seamless access to ESIC benefits.— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) September 7, 2026
To know more, visit: https://t.co/XHnTv5kNUO #MoLE #ESIC pic.twitter.com/NPI6qjp31S
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ESIC ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ₹21,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ESIC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ESIC ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ "ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ" ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ "ਆਈਪੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ" ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਲਿੰਕ ਚੁਣੋ।
- ਅੱਗੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ OTP 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।