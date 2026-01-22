ETV Bharat / business

ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ: 2031 ਤੱਕ ਵਧੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (APY) ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

EXTENSION OF ATAL PENSION YOJANA
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
Published : January 22, 2026 at 3:05 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (APY) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ - ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ OPS, NPS, ਜਾਂ UPS ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PFRDA) ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (APY) ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੱਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ATAL PENSION YOJANA
ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ
ਬੁਢਾਪਾ ਯੋਜਨਾ
OLD AGE PLAN
EXTENSION OF ATAL PENSION YOJANA

