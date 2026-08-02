ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ': 60 ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਫੰਡ।
Published : August 2, 2026 at 9:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 84,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਸਮੁਦਰ ਮੰਥਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਅੱਧੀ ਲਾਗਤ (ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਖੂਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 60 ਅਜਿਹੇ ਖੂਹ ਖੋਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੂਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2031 ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ₹84,084 ਕਰੋੜ (₹43,200 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 2031 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।