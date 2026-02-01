Budget 2026 Highlights: ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਜਾਣੋ

ETV Bharat / business

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Union Budget 2026
Budget 2026 Highlights
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ 17 ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ

  1. 17 ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
  2. ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
  3. ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ
  4. ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
  5. ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
  6. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੈਕੇਜ: ਟੀਸੀਐਸ (ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਦਰ 5-20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕੀਤੀ ਗਈ
  7. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ: ਐਲਆਰਐਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  8. ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕੀਤੀ ਗਈ
  9. ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ
  10. ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਛੋਟ
  11. ਸੂਰਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ BCD ਛੋਟ
  12. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ BCD ਛੋਟ
  13. ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ BCD ਛੋਟ
  14. ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ BCD 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕੀਤੀ ਗਈ
  15. ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ BCD ਛੋਟ

ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ?

  1. ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  2. ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ: ਵਧੀ ਹੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਕਾਰਨ ਸਿਗਰੇਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
  4. ਗਲਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ।
  5. ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
  6. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ 0.02% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ -

  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3% ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  • ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਐਥਲੈਟਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਗੇ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ, MSME, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ AI ਟੂਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

