ਆਮ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ

ਆਮ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਨ।
Published : February 1, 2026 at 10:23 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਦਾ 2026 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਔਰਤਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80% ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਰਾਹਤ, ਅਤੇ PPF ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ TDS ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2026 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ।
ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।