Budget 2026: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਕੋਰੀਡੋਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।
Published : February 1, 2026 at 12:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
To support mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu in establishing rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing, says @nsitharaman @FinMinIndia pic.twitter.com/Iu2ZeqCAro— SansadTV (@sansad_tv) February 1, 2026
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁੰਬਕੀ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਮੋਟਰਾਂ, ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।