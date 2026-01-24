Union Budget: 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ, ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ।
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
Published : January 24, 2026 at 2:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਐਤਵਾਰ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 (Union Budget 2026) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ -
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। "ਬਜਟ" ਸ਼ਬਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਦ "ਬੁਜੇਟ" (ਛੋਟਾ ਥੈਲਾ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 10 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਸਾਲ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 42 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਬੋਲਿਆ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 1977 ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀਰੂਭਾਈ ਐਮ. ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ 800 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
- ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2001 ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ।
- ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਜਾਣੋ ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਕਟਸ
- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1860 ਨੂੰ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 26 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- 2018 ਤੱਕ, ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੀ-ਖਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਟੈਬ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
- ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1980 ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 1950 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
- ਸਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 92 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। 1924 ਤੋਂ, ਆਮ ਬਜਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।