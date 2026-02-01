ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : February 1, 2026 at 2:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
VIDEO | Union Budget 2026: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) said, " attracting global business and investment. recognising the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centres. i propose provide, i propose to provide a tax holiday… pic.twitter.com/1wKyEDV7Lc— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ"। ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੀਸੈਲਰ ਇਕਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15.5%) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।