ਬਜਟ 2026: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸਰਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 9:09 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸਰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸਰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸਥਾਨ... ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, NIMHANS 2.0 ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ NIMHANS 2.0 ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

