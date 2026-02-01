ETV Bharat / business

Union Budget 2026: ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ...

Union Budget 2026
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 1, 2026 at 11:58 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ (1 ਫਰਵਰੀ) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 1.0 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) 2.0 ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਫੁੱਲ-ਸਟੈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਖਰਚ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ₹22,919 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਖਰਚ ਨੂੰ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ FY25 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ (RE) ਤੋਂ 48.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ MeitY ਨੂੰ 26,026.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ FY25 ਵਿੱਚ 17,566.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੰਡੀਆਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਆਪਣੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇਅ (IFPDs) 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਮ ਬਜਟ 2026
NIRMALA SITHARAMAN
ELECTRONICS AND IT SECTOR
SEMICONDUCTOR BUDGET
UNION BUDGET 2026

