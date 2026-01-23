Budget 2026: ਆ ਗਿਆ FICCI ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਵ ਗ੍ਰੋਥ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ?
FICCI ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
Published : January 23, 2026 at 9:17 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (FICCI) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
FICCI ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
FICCI ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (CAPEX) 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ, 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। FICCI ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
FICCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ OEM, EMS ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਪਲਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਰੋਨ, ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ
ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰੋਨ PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ RoDTEP ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
SEZ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ
FICCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।