Budget 2026: ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ
ਉਦਯੋਗ, MSME, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : January 21, 2026 at 2:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047" ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, MSME, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
- ਅਨੁਭਵ-ਅਧਾਰਿਤ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸੈਟਟਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ET ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡ੍ਰੀਮਫੌਕਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਲਿਬਰੇਥਾ ਕਲਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ-ਅਧਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ-ਅਧਾਰਤ ਯਾਤਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
- ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ, ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
- ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਬੀਮਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
- ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ
ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ: ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ): ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਖੇਤਰ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2070 ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ
ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ, ਆਸਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਵਿੰਗ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਨਿਊਟਰਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਨਿਊਟਰਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ PLI (ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ FSSAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।