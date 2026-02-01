ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026: 7 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2, ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ।
Published : February 1, 2026 at 12:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2, ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਨੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ: ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੁਣੇ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕੱਛੂਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।"
