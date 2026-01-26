ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27: ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ?
ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 26, 2026 at 1:42 PM IST
ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੁਪਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 92 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ: ਕੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਧੁਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗਾ। 32 ਸਾਲਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ ਹੈ। "ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਛੱਡੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਵਪਨਿਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਮਤ
EY ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੇਤਾ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ PLI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਈ, ਜੀਨਏਆਈ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਾਂ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਟੀਡੀਐਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।'
ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ GDP ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ, ਖਪਤ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ MSMEs ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਡੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਜਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।