Budget 2026-27: ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Budget 2026-27: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Budget 2026-27: ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 1:12 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ-II) ਅਤੇ ਛੋਟੇ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ-III) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ' ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ SME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ MSME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।"

Budget 2026-27: ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ (ETV Bharat)

ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ-

  1. ਬਜਟ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ" ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤ" ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ MSMEs ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ (HR) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
  2. ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ (2025-26) ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ।
  3. ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ 27 ਫੋਕਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ 1% ਹੋ ਗਈ।
  4. ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

