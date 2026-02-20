ETV Bharat / business

ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: 2028 ਤੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 24% ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 24% ਤੱਕ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

UNESCO WARNS
ਯੂਨੈਸਕੋ ਲੋਗੋ (AP)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ, "ਰੈਸ਼ੇਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਏਟੀਵਿਟੀ: ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਵੀ ਐਕਟ, ਵੀ ਬਿਲਡ" ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਸੀਸੀਐਸ) ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜਣਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੰਕਟ

ਯੂਨੈਸਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 24% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੁਅਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 21% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ AI ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ" ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 67% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 28% ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ "ਡਿਜੀਟਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ" ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ" ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ 2023 ਵਿੱਚ 254 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 46% ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 20% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 96% ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 38% ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ "ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਵਾਰ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲਾਤਮਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਟਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ GDP ਦੇ 0.6% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 61% ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 37% ਕੋਲ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ: ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਤਰੱਕੀ

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 31% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਤੱਕ 46% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹਨ; ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ 64% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ 30%। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ "ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ "ਸਿਰਜਣਹਾਰ" ਜਾਂ "ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਵਜੋਂ।

ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਸੱਦਾ: ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ

ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

  • ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ।
  • ਕੰਮ ਕਰੋ: ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
  • ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ: ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।

ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ।

UNESCO
GLOBAL CREATIVE ECOSYSTEMS
UNESCO AI THREATS ECOSYSTEMS
ਰੈਸ਼ੇਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਏਟੀਵਿਟੀ
UNESCO WARNS

