ਭਾਰਤ 'ਚ ਘਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ 40 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

2025 ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 3.1% ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
Published : March 29, 2026 at 4:14 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (PLFS) 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (UR) ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰ ਸਥਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 3.3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 3.1% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3.1% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸੋਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2.4% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.5% ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2.1% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ (2.6%) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 4.2% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 6.4% ਸੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ: ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 57.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 56.2% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, 'ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 22.4% ਤੋਂ 23.6%। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ (25.4% ਤੋਂ 26.5%) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ (16.6% ਤੋਂ 18.2%) ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 44.8% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 43.0% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 12.3% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 11.6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.1% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵੀ 12.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13.1% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5.8% ਵਧ ਕੇ ₹24,217 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 7.2% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ₹18,353 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 6% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 8.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਸਕੇਲ

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 270,472 ਘਰਾਂ (148,718 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 121,754 ਸ਼ਹਿਰੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,148,634 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (LFPR) 80.5% (ਪੁਰਸ਼) ਅਤੇ 45.9% (ਔਰਤਾਂ) 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

