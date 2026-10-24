10.88 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮੇ 'VB-G RAM G' ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 61% ਤੋਂ ਵੱਧ
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.88 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 61.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Published : October 24, 2026 at 5:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, 'VB-G RAM G' (ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ - ਪੇਂਡੂ), ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 316.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਵਰੇਜ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 61.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 22.3 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 28.1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 97.17 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ
- 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ: VB-G RAMG ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਦਰ: ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ₹300 ਤੋਂ ₹450 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ: ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, 37.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 151.7 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, 20.16 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.83 ਲੱਖ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 73.24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 'ਵਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ (VGPP)' ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।