TRAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ: ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ; ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਧਾ

TRAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ: ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ; ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਧਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : September 22, 2026 at 5:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
TRAI (ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਕਿਫਾਇਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ SMS ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਰੀਨਿਊ (ਨਵਿਆਇਆ) ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ), ਤਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ: ਛੋਟੇ ਪੈਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਵਾਲਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ (ਵੈਲਿਡਿਟੀ) ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ?
TRAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼-ਵੌਇਸ (voice-only) ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 84 ਜਾਂ 365 ਦਿਨ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
TRAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸਨ।
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