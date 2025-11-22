ETV Bharat / business

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ।

NEW LABOUR CODES
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਭ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 22, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (2019), ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ (2020), ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (2020), ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ (2020) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਇੱਕਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਾਲਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈਐਸਆਈਸੀ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਲਾਭ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਥਿਰ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ ਤੈਨਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

TAGGED:

IT EMPLOYEES SALARY PAID
SALARY DEADLINE FOR EMPLOYEES
NEW LABOUR CODES BENEFITS
ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ
NEW LABOUR CODES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.