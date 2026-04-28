Aadhaar Update: ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ! ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
UIDAI ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : April 28, 2026 at 7:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ UIDAI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
UIDAI ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
UIDAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:
Aadhaar is a valid identity proof, but not a proof of date of birth.— Aadhaar (@UIDAI) April 26, 2026
ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
UIDAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ 'ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ "ਅਨੁਮਾਨਿਤ" ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵੈਧ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
UIDAI ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ:
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
- ਦਸਵੀਂ (ਦਸਵੀਂ) ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
- ਪਾਸਪੋਰਟ।
- ਪੈਨ ਕਾਰਡ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
UIDAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 'ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
UIDAI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ।