ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ-ਰੋਕੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: UIDAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'VISION 2032'

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਆਧਾਰ ਵਿਜ਼ਨ 2032" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

Aadhaar to be made cyber fraud-proof
UIDAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'VISION 2032' (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 2, 2025 at 11:14 AM IST

Updated : November 2, 2025 at 11:39 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

UIDAI ਨੇ "ਆਧਾਰ ਵਿਜ਼ਨ 2032" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, UIDAI ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੇ।

ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ

ਇਹ ਪਹਿਲ UIDAI ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। UIDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

DAI ਦੇ CEO ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਵਮ AI ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਵੇਕ ਰਾਘਵਨ, ਨੂਟਨਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਧੀਰਜ ਪਾਂਡੇ, MOSIP ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੀਡ ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਈਲੀਗਲ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਮਥਨ, ਵਿਆਨਾਈ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲੀਡ ਨਵੀਨ ਬੁੱਧੀਰਾਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਪੂਰਣਚੰਦਰਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਜੈਨ, IIT ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਯੰਕ ਵਤਸ, UIDAI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਵਮ ਏਆਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਵੇਕ ਰਾਘਵਨ, ਨੂਟੈਨਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਧੀਰਜ ਪਾਂਡੇ, ਐਮਓਐਸਆਈਪੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈੱਡ ਸ਼ਸੀਕੁਮਾਰ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਿਲੀਗਲ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਮੱਥਾਨ, ਵਿਆਨਾਈ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਹੈੱਡ ਨਵੀਨ ਬੁੱਧੀਰਾਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਪੂਰਨਾਚੰਦਨ, ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਯੰਕ ਵਤਸ, UIDAI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ।

ਵਿਜ਼ਨ 2032 ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ

  • ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਬਲਾਕਚੈਨ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
  • ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ
  • ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ
  • ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਨਤੀਜਾ

UIDAI ਦਾ 'ਆਧਾਰ ਵਿਜ਼ਨ 2032' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਵਿਜ਼ਨ 2032
AADHAAR VISION 2032
CYBER FRAUD PROOF
UIDAI LAUNCHES VISION 2032
INDIAS DIGITAL IDENTITY PLATFORM

