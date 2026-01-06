ETV Bharat / business

PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪੈਸੇ

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

PVC CARD RATE INCREASED
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 6, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ PVC ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ, myAadhaar ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ mAadhaar ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ PVC ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹50 ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ; ਹੁਣ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹75 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ₹25 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ PVC ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਟਿਕਾਊ ਹੈ।

ਆਧਾਰ PVC ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, UIDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ PVC ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। UIDAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਵੀਸੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਪੀਵੀਸੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਵੀਸੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਈ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੀਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ?

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

TAGGED:

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
PVC CARD RATE INCREASED
AADHAAR UPDATE
PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰੇਟ
PVC CARD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.