ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਮੀਰ! ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਯੂਬੀਐਸ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਸ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 10.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
Published : July 2, 2026 at 4:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਯੂਬੀਐਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ "ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ 2026" ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 10.8% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 2,680 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.5% ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ
ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ (4.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਇਕੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਕੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 36% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.44 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰੋੜਪਤੀ (ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
2025 ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 13.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,302 ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ 383 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ $10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸ, ਯੂਏਈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।