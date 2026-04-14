ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 29.8% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ,ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

INDIA AUTO SALES
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 14, 2026 at 7:07 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (SIAM) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ

ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 1,976,128 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ 1,656,939 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 29.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 761,422 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ 12.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 1,168,514 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ (ਪੀਵੀ) ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 442,460 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ 21.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ 76,273 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ BMW, Mercedes-Benz, ਅਤੇ Jaguar Land Rover (JLR) ਵਰਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

