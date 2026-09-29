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ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀ ਦਰਾਰ

ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ TESS ਅਤੇ TCE ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TATA SONS MERGER
ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (afp)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 29, 2026 at 1:19 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ' ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, 'ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ' (TSPL) ਨੂੰ ਜਨਤਕ (ਪਬਲਿਕ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿੱਚ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (unlisted) ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼' (TESS) ਅਤੇ 'ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼' (TCE) ਦਾ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ (Tata Sons) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ IPO ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

RBI ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ (Tata Sons) ਨੂੰ 'ਅੱਪਰ-ਲੇਅਰ NBFC' (NBFC-UL) ਅਤੇ 'ਕੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ' (CIC) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ RBI ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ

31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਲੀਆ ₹1,05,043 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 64.3%) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ (₹40,072 ਕਰੋੜ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ (Tata Sons) NBFC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

CIC ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ CIC ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ (net worth) ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੇ 88.5% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ (Tata Sons) ਆਪਣੇ-ਆਪ CIC ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ: ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਟਰੱਸਟ

ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 'ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼' (Tata Sons) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ RBI ਤੋਂ 'ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਹੋਲਡਿੰਗ-ਕਮ-ਓਪਰੇਟਿੰਗ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ 2004 ਵਿੱਚ TCS ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ (demerger) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

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