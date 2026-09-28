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ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਦਾਖਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

US CHINA TRADE RELATIONS
9 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। (file- AP)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 28, 2026 at 1:33 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ "30-ਲਈ-30" ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀਆਂ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 77 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਲਿਨਨ, ਛੱਤਰੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਜਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀਆਰ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲਾਈਫੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

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DONALD TRUMP XI JINPING
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US CHINA TRADE RELATIONS

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