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ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ

ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

H 1B VISA PROGRAM
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ (ANI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 19, 2026 at 1:16 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ $100,000 (ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ - ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ - ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ $100,000 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਡਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, "2025 ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 92% ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 97% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਰਨ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, H-1B ਸਪਾਂਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਰ 7.5% ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ: 2000 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਨਮੇ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਗਣਿਤ) ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ STEM ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 44.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
  • IT ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ IT ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 32% ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਕੇ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵੰਡ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਲਾਟ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100,000 ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 58,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕੁਚਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਓਵਰਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ" ਅਤੇ "ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ" ਵਰਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। "ਭੂਤ ਦਫਤਰ" (ਜਾਅਲੀ ਪਤਿਆਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ), ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

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ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
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