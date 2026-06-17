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13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 15 ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

K SANJAY MURTHY
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 15 ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 17, 2026 at 12:56 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 'ਰਾਜ ਵਿੱਤ 2024-25' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਰਪਲੱਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।

'ਜ਼ੀਰੋ-ਘਾਟੇ' ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ (ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਪਲੱਸ (ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜ

ਕੈਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹90.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਕਗਣਿਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ₹40.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹51.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ GST' (SGST) ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (74%) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (29%) ਸੀ।

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K SANJAY MURTHY
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ
STATES REVENUE SURPLUS AND DEFICIT
CAG REPORT
INDIAN STATES REVENUE SURPLUS FY25

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