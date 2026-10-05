ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੁਕਿਆ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਮਿਊਨਿਖ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
Published : October 5, 2026 at 3:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਊਨਿਖ ਲੀਡਰਸ ਮੀਟਿੰਗ 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ" 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਚਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਸਮਝੌਤਾ: 'ਮਦਰ ਆਫ ਲਾਅ ਡੀਲਜ'
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ "ਮਦਰ ਆਫ ਲਾਅ ਡੀਲਜ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 92.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।