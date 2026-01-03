ETV Bharat / business

ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, FD ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਟਰਨ !

ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

POST OFFICE SAVINGS SCHEMES 2026
ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 3, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡਾਕਘਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ (SCSS)

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 8.2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY)

ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 8.2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। SSY ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (POMIS)

ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ 7.4% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। NSC ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 7.7% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (MSSC)

ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 7.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ (SCSS) ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਡਾਕਘਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

