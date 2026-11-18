Today Stock Market: Sensex 250 ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁੱਟਿਆ, Nifty ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਾਣੋ TCS-Bajaj Finserv ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 18, 2026 at 1:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 150 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 250 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 25,400 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 93.4050 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 93.47 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
TCS ਅਤੇ Bajaj Finserv ਫਿਨਸਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਟੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਵੀਵੇਟ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਸੈਕਟਰਲ ਰੁਝਾਨ: ਫਾਰਮਾ-ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ। ਧਾਤਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ, ਰਸਾਇਣ, FMCG, IT, ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਟਾਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਰੀਅਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਰਮਾ, ਮੀਡੀਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਮਿਡ-ਸਮਾਲਕੈਪ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਗਭਗ ਸਮਤਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $93 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਪਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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