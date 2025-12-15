ETV Bharat / business

Advance Tax ਭਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Advance Tax
Advance Tax ਭਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 15, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ 'ਪੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਅਰਨ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਟੈਕਸ2ਵਿਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਕਿਸ਼ਤਅਦਾਇਗੀ ਤਾਰੀਖਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ
ਪਹਿਲਾ15 ਜੂਨ15% ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ
ਦੂਜਾ15 ਸਤੰਬਰ45% ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ (ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ)
ਤੀਜਾ15 ਦਸੰਬਰ75% ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ (ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ)
ਚੌਥਾ15 ਮਾਰਚ100% ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ (ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ)

ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ (ਧਾਰਾ 44AD/44ADA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਟੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ITNS-280 ਰਾਹੀਂ ਔਫਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 234B ਅਤੇ 234C ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1% ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 234B ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 234C ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

  1. ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਜੋੜੋ।
  2. ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।
  3. TDS ਕੱਟੋ (ਫਾਰਮ 26AS ਜਾਂ AIS ਦੇਖੋ)।
  4. 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ADVANCE TAX PAYMENT DEADLINE
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ
ਟੈਕਸ
ਪੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਅਰਨ
ADVANCE TAX

