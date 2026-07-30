ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ? ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫੈੱਡ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹181 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,41,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
Published : July 30, 2026 at 4:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪੀਲੀ ਧਾਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ₹181, ਜਾਂ 0.13% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,41,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ₹1,41,781 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ 252 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,43,031 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਸਤ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਮੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,031.70 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਫੈੱਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਐਕਸਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਦੇਵੀਆ ਗਗਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 3.5-3.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਆਇਓਨਿਕ ਐਸੇਟ ਵਿਖੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅੰਕਿਤਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।