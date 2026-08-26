Gold-Silver Price Today: ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold-Silver Price Today: ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਕਾਰਨ MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ₹1,63,202 'ਤੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,45,583 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ।
Published : August 26, 2026 at 3:14 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ (MCX) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਤੋਂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $88 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅੱਜ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ 320 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 1,63,202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 1,62,395 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ 1,63,400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,63,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦਾ 1,61,130 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 1,456 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2,45,583 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ₹2,44,200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ₹2,48,800 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਂਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ₹2,55,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ:
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ COMEX 'ਤੇ ਸੋਨਾ 0.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $4,699 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 0.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $69 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।