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ਬਦਲ ਰਿਹੈ Google Pay ਅਤੇ PhonePe ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ? RBI ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

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ਬਦਲ ਰਿਹੈ Google Pay ਅਤੇ PhonePe ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ? (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 3, 2026 at 5:48 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ - ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ - ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ "ਹਾਂ/ਨਹੀਂ" ਪੌਪ-ਅੱਪ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ "ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ "ਹਾਂ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "ਨਹੀਂ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਰੁਟੀਨ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ:

  • ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ, ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਖਰਚ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ - ਜਾਂ "ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ" - ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ UPI ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ: ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਹਰ ਸਕਿੰਟ UPI 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ "ਉੱਚ-ਜੋਖਮ" - ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ - ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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GOOGLE PAY
PHONEPE
ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ
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