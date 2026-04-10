ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ? ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰੀ, RBI ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ

ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ? ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰੀ, RBI ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ
RBI ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Published : April 10, 2026 at 3:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ""Exploring Safeguards in Digital Payments to Curb Frauds" ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ₹22,900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ UPI ਅਤੇ IMPS ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 'ਹੋਲਡ'
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭੁਗਤਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ'
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ' ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।