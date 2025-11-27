ETV Bharat / business

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਹਰਾ ਬਾਲਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ

By PTI

Published : November 27, 2025 at 6:25 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰੀ ਬਾਲਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਏਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ FICCI ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀਬੀਜੀ (ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ) 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2025-2029 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੌਰਾਨ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਇਟਲੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ'

ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਬਾਰਟੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SIMEST ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੁਇਟੀ ਸਮੇਤ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

SIMEST ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।"

ਬਾਰਟੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਪਾਰ ਮੰਚ 10-11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਾਲਵੀ ਵਪਾਰ ਏਜੰਸੀ (ICE) ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਬਰੀਨਾ ਮੰਗਿਆਲਾਵੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਜੂਦਾ 26.4 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2026 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਟਾ ਸਕਣ।" TAFE ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ.ਆਰ. ਕੇਸਾਵਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟੇਵਾ ਐਗਰੀਸਾਇੰਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬਰੋਤੋ ਗੀਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

