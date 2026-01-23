ETV Bharat / business

US ਨੇ TikTok ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ, ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ TikTok USDS ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।

TIKTOK USDS
TIKTOK USDS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 23, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ TikTok ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ TikTok ਦੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ 'TikTok USDS Joint Venture LLC' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ByteDance ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਿਆ

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 80.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ TikTok ਦੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ 19.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਟੈਟ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਹੇਗਾ।

ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। Oracle, Silver Lake ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ MGX ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 15-15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸ, ਅਲਫ਼ਾ ਵੇਵ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਜੇਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਾਲ TikTok ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

2020 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਪ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਇਸੇ ਲੰਬੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TikTok ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

TIKTOK
TIKTOK USDS JOINT VENTURE LLC
TIKTOK USDS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.