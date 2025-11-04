ETV Bharat / business

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਟਿਕਟਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

DGCA TICKET REFUND
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਟਿਕਟਾਂ (Symbolic picture)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 4, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, "ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ।"

ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ (ਸੀਏਆਰ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਰਾਫਟ ਸੀਏਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਸਿੱਧੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ 'ਲੁੱਕ-ਇਨ ਵਿਕਲਪ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਟਿਕਟ ਸੋਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਟਿਕਟ ਸਿੱਧੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਡਰਾਫਟ ਸੀਏਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੀਏਆਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

