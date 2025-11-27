ETV Bharat / business

ਲੋਨ ਅਤੇ EMI ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

RESERVE BANK OF INDIA
ਲੋਨ ਅਤੇ EMI ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ (ANI)
By ETV Bharat Business Team

Published : November 27, 2025 at 2:16 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਐਮਪੀਸੀ (ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

'ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ'

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ MPC ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

'ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ'

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ MPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ'
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 0.25% ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ'

ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੰਡੈਕਸਡ ਸਵੈਪ ਦਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦਰਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 3-3.5% ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
ਲੋਨ
EM
