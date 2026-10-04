ਕੈਫੇ 3 ਨਿਯਮ: ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ
ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
Published : October 4, 2026 at 3:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਸਤ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (CAFE) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ - ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ - ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 2006 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ "ਲਗਜ਼ਰੀ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 3.999 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 1,200 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ (ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,500 ਸੀਸੀ) ਨੂੰ "ਛੋਟੀ" ਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਜਣ ਘਣ ਸਮਰੱਥਾ ਆਮ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਦਰਅਸਲ, ਫੋਰਡ ਨੇ ਈਕੋਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ "SUV" ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਿਰਫ 3.998 ਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਸੀਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ CNG ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ
1998 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ CNG ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। 2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2,000 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2,000 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਛੋਟੇ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ "ਹਰਾ" ਸੈੱਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (BS-IV) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ BS-IV ਤੋਂ BS-VI ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਾਗਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਸੀ - ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ - ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ CAFE-III ਨਿਯਮ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣਾ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਮਾਡਲ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ SUV, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮ ਇਸਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। CAFE-III ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2032 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ
ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਮੂਲ ਟੀਚਾ 2027-28 ਵਿੱਚ 3.996 ਲੀਟਰ/100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2031-32 ਵਿੱਚ 3.3273 ਲੀਟਰ/100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੀਟ-ਔਸਤ CO2 ਪੱਧਰ FY2027-28 ਵਿੱਚ 94.76 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ FY2031-32 ਤੱਕ 76.77-78.90 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਫਲੀਟ-ਵਿਆਪੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ SUV) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ) ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਣਨਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਫ਼ (ਘੱਟ-CO2 ਨਿਕਾਸ) ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CNG, ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 3X ਵਾਲੀਅਮ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਲੀਟ ਔਸਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਰੇਂਜ-ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਲੱਗ-ਇਨ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ 2.5X ਫੈਕਟਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ 1.6X ਫੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.1X ਫੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ EVs ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ
ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਰੂਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ SUV ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ EVs ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ CNG ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣਾ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।