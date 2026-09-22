25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਵੱਡੇ IPO, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਅਤੇ GMP ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਵੈਕਟਰ, ਰਨਵਾਲ, ਓਰੀਐਂਟ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ₹1,776 ਕਰੋੜ ਦੇ IPO 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।
Published : September 22, 2026 at 3:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ (IPO ਮਾਰਕੀਟ) ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ (IPO) ਦੇ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹1,776 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਫਟਬੈਂਕ-ਸਮਰਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ AceVector Ltd., ਮੋਹਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ Runwal Enterprises, ਕੇਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾ Orient Cables, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦੇ IPO 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ IPO ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ।
AceVector Ltd. - Snapdeal ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਸਨੈਪਡੀਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਏਸਵੈਕਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ₹30 ਤੋਂ ₹32 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ₹420 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ।
ਆਈਪੀਓ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਵੱਈਆ
ਇਹ ਆਈਪੀਓ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ₹420 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ₹287 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹133 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫਟਬੈਂਕ, ਨੇਕਸਸ ਵੈਂਚਰ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਅਤੇ ਫੌਕਸਕੌਨ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕੁਨਾਲ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 33.99% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਵੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਨੈਪਡੀਲ, ਯੂਨੀਕਾਮਰਸ, ਅਤੇ ਸਟੈਲਾਰੋ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਨੀਕਾਮਰਸ ਦਾ IPO 2024 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 168 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 29% ਵਧ ਕੇ ₹510.38 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (FY25) ₹395.02 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹39.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ₹15.94 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਨਵਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ - ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਰਨਵਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ₹500 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) IPO ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹290 ਤੋਂ ₹305 ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ IPO ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ₹500 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $5 ਬਿਲੀਅਨ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੰਡ?
ਰਨਵਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। IPO ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ IPO ਦਾ 35% ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਓਰੀਐਂਟ ਕੇਬਲਜ਼ - ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀ
ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਓਰੀਐਂਟ ਕੇਬਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ₹258 ਤੋਂ ₹272 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ₹552 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ₹320 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ₹232 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ₹700 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ OFS ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ IPO ਦਾ ਆਕਾਰ ₹148 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਰੀਐਂਟ ਕੇਬਲਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ, ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ - ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹304 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ IPO ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹132 ਤੋਂ ₹139 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ IPO ਵਿੱਚ ₹290 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 10 ਲੱਖ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ TMT ਬਾਰ, MS ਬਿਲਟਸ ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਆਇਰਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ (ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ)
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:
ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੁਕਿੰਗ: 24 ਸਤੰਬਰ, 2026
IPO ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)
IPO ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ)
ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ): 30 ਸਤੰਬਰ / 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੋਮਵਾਰ)
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ IPO ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਚਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ।