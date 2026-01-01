ETV Bharat / business

'ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ' ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ ₹4,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

RBI UNCLAIMED MONEY
'ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ' ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 1, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ, "ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ ₹4,200 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਬੀਮਾ ਕਮਾਈ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 3A ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ

"ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 748 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਾਲਮੇਲ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI)
  • SEBI
  • IRDAI
  • PFRDA
  • ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਅਥਾਰਟੀ (IEPFA)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • RBI ਦਾ UDGAM ਪੋਰਟਲ - ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ
  • IRDAI ਦਾ ਬੀਮਾ ਭਾਰੋਸਾ - ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ
  • SEBI ਦਾ MITRA ਪਲੇਟਫਾਰਮ - ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (SLBC), ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੀਮਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs), FAQs, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

DEA ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ?

ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ (DEA) ਫੰਡ ਸਕੀਮ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਦੇ DEA ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ DEA ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਕਮ ₹74,580.45 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ RBI ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

