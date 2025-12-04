ETV Bharat / business

90 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ,78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ

1947 ਵਿੱਚ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.30 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 90.32 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ONE DOLLAR REACHED 90 RUPEES
90 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 4, 2025 at 12:41 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹90.32 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4-5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ, 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3.30 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ₹90.32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 27 ਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ
ਹੇਠਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ (1947–1985)

1947 – ₹3.30

1949 – ₹4.76

1966 – ₹7.50

1975 – ₹8.39

1980 – ₹7.86

1985 – ₹12.38

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1985–2000)

1990 – ₹17.01

1995 – ₹32,427

2000 – ₹43.50

2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ

2005 – ₹43.47

2006 – ₹45.19

2007 – ₹39.42

2008 – ₹48.88

2009 – ₹46.37

2010 – ₹46.21

2011 – ₹44.17 → ₹48.24 → ₹55.395

2012 – ₹57.15

2013 – ₹54.73 → ₹62.92

2014 – ₹59.44 → ₹60.95

2015 – ₹62.30 → ₹66.79

2016 – ₹66.56 → ₹68.82 → ₹67.02 → ₹67.63

2017 – ₹65.04 → ₹64.27 → ₹64.05 → ₹64.13 → ₹64.94

2018 – ₹64.80 → ₹74.00

2019 – ₹70.85

2020 – ₹70.96 → ₹73.78

2021 – ₹76.31

2022 – ₹81.16

2023 – ₹83.21

2024 – ₹83.50 → ₹84.07 → ₹84.80

2025 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਰ

ਜਨਵਰੀ 2025 – ₹85.601

ਫਰਵਰੀ 2025 – ₹86.327

ਮਾਰਚ 2025 – ₹85.398

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ₹84.466

ਮਈ 2025 – ₹83,765

ਜੂਨ 2025 – ₹85.292

ਜੁਲਾਈ 2025 – ₹85.183

ਅਗਸਤ 2025 – ₹86.921

ਸਤੰਬਰ 2025 – ₹87.662

ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ₹87.608

ਨਵੰਬਰ 2025 – ₹88.332

ਦਸੰਬਰ 2025 – ₹89.359

3 ਦਸੰਬਰ 2025 – ₹90.32 (ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ)

ਰੁਪਿਆ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ?

1. ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤ:
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

2. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
: ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ FPI ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ।

3. ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ:
ਤੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ।

4. ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ:
ਸੌਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ।

5. ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਕਵਰਿੰਗ:
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

1. ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ:
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।

2. ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ:
ਭਾਰਤ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਲਰ = ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ
  • ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ = ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ

  • ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
  • ਗਹਿਣੇ, ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ
  • ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟੇਗਾ।
  • ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ
  • ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ
ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸਾਂ, ਟਿਕਟਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 10-15% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ—

  • ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ
  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ,
  • ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।

