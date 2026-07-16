1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਈਲੇਜ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ CAFE-III ਡਰਾਫਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਈਲੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : July 16, 2026 at 4:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'CAFE-III' (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਸਤ ਬਾਲਣ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਵੇਂ ਬਾਲਣ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'M1' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਚਬੈਕ, ਸੇਡਾਨ ਅਤੇ SUV, ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2027-28 ਅਤੇ 2031-32 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
CAFE ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ?
CAFE (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਸਤ ਬਾਲਣ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ "ਔਸਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ" ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EVs) ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (BEE) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਈਂਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਕਾਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 113 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 91.7 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਿਮ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।