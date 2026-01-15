ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 'ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਇਫ' ਚੁਣ ਰਹੇ ਅਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਇਹ 3 ਦੇਸ਼

ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 'ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਇਫ' ਚੁਣ ਰਹੇ ਅਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਇਹ 3 ਦੇਸ਼
ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 15, 2026 at 4:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਦੌਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। 2026 ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ Millionaire Migration
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਹੈਨਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਬਣਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵਧਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਯੂਰਪ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ
ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।