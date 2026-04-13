ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਿਆ, 1600 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 13, 2026 at 3:49 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 1,600 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 490 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 77,550 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ 75,937 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 75,868 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ 50 ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ 23,589 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 24,050 ਸੀ।

ਇਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਾਰੂਤੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ 2.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਿਲਾਇੰਸ 2.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ 2.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 101.91 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

